В Нижневартовске стартовал чемпионат УрФО по боксу среди мужчин 19—40 лет на призы Александра Малетина и Евгения Макаренко. На соревнованиях Челябинскую область будут представлять 20 сильнейших спортсменов, победители турнира выступят в чемпионате и первенстве страны, сообщает Федерация бокса Челябинской области.
Победители соревнований получат путевки на мужской чемпионат России, который пройдет в сентябре. Также спортсмены возрастной группы 19—22 лет, показавшие лучший результат в своей весовой категории, получают путевку на первенство России среди юниоров. Первые бои начнутся сегодня, 20 апреля, в 18:30 в ФСК «Арена».
Напомним, что мужская сборная России по боксу под руководством тренера из Златоуста Виктора Фархутдинова приступила к учебно-тренировочным сборам в Кисловодске. По их итогам будут сформированы составы команд для участия в трех всероссийских турнирах. Среди претендентов — пять южноуральских боксеров.
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