Южноуральские баскетбольные команды завоевали медали на первенстве России

Мужская сборная завоевала золото, а женская — бронзу

В челябинском Дворце спорта «Надежда» завершилось первенство России по баскетболу среди глухих спортсменов. Наша юношеская команда завоевала золотые медали, а девушки стали обладателями бронзовых медалей, сообщает региональная Федерация баскетбола.

В круговом турнире приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Кемеровской, Ростовской и Белгородской областей. Южноуральская команда юношей под руководством тренера Алексея Бадера стала победителем турнира. Достойно выступили и девушки, завоевавшие бронзовые медали (тренер Андрей Чех).