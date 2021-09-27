Всероссийская федерация баскетбола обнародовала сетки плей-офф Кубка России. Успешно преодолевшие предварительный этап соревнований магнитогорский «Металлург» и челябинский «Челбаскет» выступят в 1/16 финала, где их соперниками станут «Динамо» из Владивостока и «Чебоксарские ястребы» соответственно, сообщает региональная пресс-служба федерации баскетбола.
На недавно завершившемся Кубке России в Магнитогорске «Металлург» занял первое место в группе и напрямую вышел в плей-офф. Его соперником в первом раунде станет новобранец первого дивизиона Суперлиги — «Динамо» из Владивостока.
«Челбаскет» ждет встреча с хорошо знакомым соперником — «Чебоксарскими ястребами». В сезоне-2020/2021 команды несколько раз встречались между собой в Суперлиге-2. Преимущество было на стороне соперников, которые в итоге стали серебряными призерами турнира. Встреча с таким сильным соперником будет серьезным испытанием для южноуральской команды.
Первые матчи 1/16 финала Кубка страны южноуральские клубы проведут на своей площадке уже в ближайшую субботу, 2 октября. Начало матчей в Челябинске и Магнитогорске — в 17:00.
Автор: Степан Тимощук
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