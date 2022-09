Баскетбольные клубы Челябинска и Магнитогорска проведут серию южноуральских дерби

В контрольных матчах сыграют мужские и женские команды двух городов

В Магнитогорске состоятся баскетбольные товарищеские матчи систем клубов БК «Челбаскет» и БК «Металлург». 5-6 сентября на паркете Дворца спорта МГТУ встретятся команды «Металлург» vs «Челбаскет», молодежка «Металлург-Динамо» vs «Челбаскет-2» и женские клубы МГТУ vs «Челбаскет-Славянка», сообщает пресс-служба БК «Металлург».Ранее челябинский клуб «Челбаскет» провел два товарищеских матча против БК «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» из Ревды. Первая игра осталась за челябинцами. «Челбаскет» играл на равных с соперником по рангу выше. Все 4 четверти наша команда вела в счете. В концовке наши парни уверенно довели игру до победы. Во втором матче команда из Ревды сумела взять реванш.Напомним, что в баскетбольном межсезонье большие кадровые изменения произошли в челябинском клубе «Челбаскет» — команду возглавил амбициозный тренер, значительно обновился состав. Корреспондент Первого областного информагентства подводит промежуточные итоги межсезонья. Также баскетбольный клуб «Металлург» из Магнитогорска завершает комплектование команды на сезон‑2022/2023. Контракт с южноуральской командой подписали Сергей Харитонов, Иван Фещенко и Ярослав Венников.