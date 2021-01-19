Южноуральские баскетболисты проведут очередные матчи Суперлиги-2

«Металлург» и «Челбаскет» сыграют на своих площадках

Матчи очередного тура баскетбольной Суперлиги-2 проведут сегодня, 19 января, команды из Челябинской области. И «Металлург», и «Челбаскет» проведут встречи на своих площадках. Магнитогорские спортсмены выйдут на паркет против «МицуБАСКЕТ» из Липецка, а челябинские сыграют с БК «Тамбов», который является лидером текущего чемпионата.



Предыдущие матчи по-разному сложились для южноуральских команд. «Металлург» на своей площадке обыграл «Тамбов», а «Челбаскет» уступил липецким спортсменам. Разнится и турнирное положение южноуральских команд. Магнитогорцы, в активе которых 21 балл, находятся на пятом месте Суперлиги-2. На счету челябинцев 18 очков и восьмая позиция.

«Тамбов накануне уступил в матче против магнитогорского „Металлурга“. Это поражение не повлияло на промежуточное первое место в турнирной таблице, однако наши соперники жаждут реабилитироваться перед своими болельщиками. Именно поэтому нам нужна ваша поддержка!»— рассказали в пресс-службе «Челбаскета».

Игра «Металлурга» против «МицуБАСКЕТ» состоится во вторник, 19 января, в 18:00 по местному времени. «Челбаскет» начнет свою игру с «Тамбовом» в 19:00.