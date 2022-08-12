Южноуральская женская команда по регби выступит на Всероссийской летней спартакиаде

Состав сборной сформирован на основе челябинского клуба «Малахит»

Федерация регби России обнародовала состав участников и календарь игр турнира в рамках Всероссийской летней спартакиады. Добилась права выступить в главном старте года и женская сборная Челябинской области, основу которой составили игроки команды «Малахит», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В состязаниях по регби на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта будут разыграны два комплекта наград — среди мужчин и женщин. Челябинскую область представят спортсменки команды «Малахит», выступающей в чемпионате России.

В женском турнире на спартакиаде представлены 12 команд. На групповом этапе они разбиты на три группы по четыре команды в каждой. Сборная Челябинской области выступит в группе «В», где ее соперниками станут команды Московской и Воронежской областей, а также сборная Республики Татарстан.

Для выхода в четвертьфинал нужно гарантированно занимать одно из двух первых мест в группе. Еще два участника выйдут в плей-офф по лучшим показателям из числа команд, занявших третьи места в группах.

Групповой этап. Группа «В». 20 августа

13:00. Республика Татарстан — Челябинская область

15:00. Московская область — Челябинская область

17:20. Челябинская область — Воронежская область

21 августа. Финальные игры и утешительные матчи

Напомним, что в минувшем сезоне в чемпионате России по регби-7 челябинская команда «Малахит» заняла последнее, 11-е место.