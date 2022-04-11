Южноуральская велогонщица стала призером этапа Кубка России

Диана Богданова завоевала серебро в Краснодарском крае

В минувшие выходные, 9 и 10 апреля, в Псебае (Краснодарский край) прошел II этап Кубка России по маунтинбайку. Серебряную медаль в гонке кросс-кантри с выбыванием завоевала велогонщика из Копейска Диана Богданова. Она же завоевала и Кубок страны по итогам двух этапов, сообщает региональная Федерация велоспорта.

На соревнованиях в Краснодарском крае Диана Богданова показала второй результат в гонке среди женщин. В финальный заезд пробилась и еще одна южноуральская спортсменка из Копейска — чемпионка России Эльвира Хайруллина, занявшая четвертое место. Стоит отметить, что у Эльвиры это был первый старт за два месяца после лечения травмы.

По итогам двух этапов обладателем Кубка России 2022 года стала Диана Богданова. Валерия Семенова (Чувашская Республика) заняла второе место, на третью ступень пьедестала поднялась Татьяна Сайтарова (Москва).

В рамках Кубка России состоялись всероссийские соревнования, отборочные на финал XI летней Спартакиады учащихся России. Среди девушек 15—16 лет третье место заняла учащаяся СШОР № 2 Копейска Марина Зорина.