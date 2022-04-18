Южноуральская спортсменка завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях по плаванию

Екатерина Гузик выиграла заплыв на 800 метров вольным стилем

«Мне очень понравилось вырываться вперед. Я ничего не видела, только всплески воды. К соревнованиям меня готовила тренер Дарья Валерьевна Колесникова. Тренировки были разные и интересные. У меня еще появилась диета, а дома перед тренировкой делаю хорошую разминку, это тоже важно. Сейчас моя небольшая цель — научиться плавать комплекс. Папа, мама и моя сестренка Алена — вот моя поддержка»,

— рассказала о своих эмоциях Екатерина Гузик.