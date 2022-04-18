В Санкт-Петербурге с 16 по 20 апреля проходят всероссийские соревнования по плаванию «Веселый дельфин». Представительница Челябинской области Екатерина Гузик выиграла заплыв на 800 метров вольным стилем, сообщает региональный Минспорт.
В спортивном комплексе «Центр плавания» более 1000 участников-спортсменов из 67 субъектов России борются за призовые места. К участию допускаются юноши 13—14 лет и девушки 11—12 лет.
В первый день соревнований южноуральская спортсменка Екатерина Гузик выиграла заплыв на 800 метров вольным стилем. Ее результат составил 9:26:98. Екатерина впервые завоевала золотую награду на «Веселом дельфине». Второй к финишу пришла Вероника Данильченко из Волгоградской области (9:29:88). На третьем месте спортсменка из Санкт-Петербурга Ева Колпак с результатом 9:32:62.
«Мне очень понравилось вырываться вперед. Я ничего не видела, только всплески воды. К соревнованиям меня готовила тренер Дарья Валерьевна Колесникова. Тренировки были разные и интересные. У меня еще появилась диета, а дома перед тренировкой делаю хорошую разминку, это тоже важно. Сейчас моя небольшая цель — научиться плавать комплекс. Папа, мама и моя сестренка Алена — вот моя поддержка», — рассказала о своих эмоциях Екатерина Гузик.
Напомним, что челябинка Валерия Шабалина стала чемпионкой России по плаванию (спорт ЛИН). Также Дмитрий Черняев возглавил сборную Челябинской области на чемпионате России по плаванию. В Уфе стартуют соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
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