В Майкопе стартовали международные соревнования среди мужчин и женщин памяти заслуженного тренера СССР Якуба Коблева. Впервые они проходят в рамках «RUSSIAN JUDO TOUR». Челябинская дзюдоистка Дина Гизатулина завоевала золотую медаль в весовой категории 70 кг, сообщает региональный Минспорт.
Более 200 спортсменов из России и Беларуси принимают участие в соревнованиях. Призовой фонд мероприятия составляет: первое место — 100 тысяч рублей, второе место — 50 тысяч рублей и третье — 25 тысяч рублей.
На счету южноуральских дзюдоистов по итогам первого соревновательного дня две медали. Золото у Дины Гизатулиной и серебро у Ахмеда Богатырева в весовой категории 66 кг.
Отметим, что традиционный турнир памяти Якуба Коблева является четвертым этапом серии профессиональных турниров на призы Федерации дзюдо России, которая стартовала в этом году.
Напомним, что южноуральская спортсменка Дина Гизатулина завоевала золото первенства России по дзюдо. Девушка из Кунашака обыграла четырех соперниц в весовой категории до 78 кг. Также спортсменка из башкирской семьи в интервью ИА «Первое областное» дает объяснение своему феноменальному прогрессу в дзюдо.
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