Сегодня, 11 декабря, южноуральская спортсменка Ольга Фаткулина, представляющая сборную России, завоевала золотую медаль на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Челябинка показала лучшее время, побив рекорд России, — 36,726 сек. Второй стала японка Нао Кодайра (36,817). Замкнула тройку лидеров представительница российской сборной Ангелина Голикова (36,822).
Отметим, что на счету Ольги Фаткулиной серебро Олимпиады-2014 в Сочи на дистанции 500 м. Также она является чемпионкой мира 2013 года (1000 м) и трехкратной чемпионкой Европы (дважды — в командном спринте, один раз — на дистанции 500 м).
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