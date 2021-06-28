Южноуральская спортсменка завоевала золото первенства России по тяжелой атлетике

Кристина Новицкая показала лучший результат в весовой категории до 55 кг

В городе Салават завершилось первенство страны по тяжелой атлетике среди спортсменов 15—23 лет. Вне конкуренции в весовой категории до 55 кг оказалась челябинка Кристина Новицкая, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На прошедшем первенстве России южноуральская спортсменка показала лучший результат в рывке, толчке и заняла итоговое 1-е место по сумме двоеборья. Тренируется Кристина Новицкая под руководством Павла Григорьева.

«Я довольна своим выступлением, но не придаю ему большого значения. Этот старт был для меня этапом подготовки к первенству Европы. Вот там надо будет показывать максимальный результат для того, чтобы претендовать на победу», — отметила Кристина Новицкая в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».

Южноуральская спортсменка считается одной из самых перспективных российских тяжелоатлеток. Впервые она громко заявила о себе в 2016 году, когда выиграла титул сильнейшей спортсменки Европы. Спустя два года Кристина повторила свой успех, выиграв континентальное первенство. Зарекомендовала она себя с лучшей стороны и на взрослом уровне, став бронзовым призером чемпионата Европы — 2019.