Южноуральская спортсменка завоевала титул Кубка России по велокроссу

Эльвира Хайрулина из Копейска подтвердила звание сильнейшей гонщицы в стране

В Краснодарском крае завершился Кубок России по велосипедному кроссу среди женщин. В поселке Архипо-Осиповка уверенную победу одержала спортсменка из Копейска Эльвира Хайрулина. Тремя неделями ранее наша землячка выиграла здесь же чемпионат страны, сообщает региональная Федерация велосипедного спорта.

Состязания в Краснодарском крае прошли 13 февраля и собрали сильнейших велокроссменов страны. В состязаниях среди женщин очередную свою победу одержала опытная Эльвира Хайрулина из копейской СШОР-2.

Таким образом, южноуральской спортсменке удалось подтвердить звание лучшей велогонщицы страны — в январе здесь же состоялся чемпионат России, где Эльвира Хайрулина завоевала золотую медаль. В упорной борьбе она тогда сумела опередить Анну Миролюбову из Удмуртии.