Южноуральская спортсменка завоевала титул чемпионки России в скалолазании

Елена Красовская третий год подряд становится лучшей в дисциплине боулдеринг

В Воронеже прошел финал чемпионата России по скалолазанию. Звание сильнейшей в стране завоевала Елена Красовская из Миасса. Южноуральская спортсменка одержала уверенную победу в дисциплине боулдеринг, сообщает Федерация скалолазания России.



В финале миасская скалолазка «топнула» три трассы из четырех. На каждую понадобилось по две попытки. По количеству «топов» с ней сравнялась скалолазка из ЯНАО. Но если после первых двух маршрутов разрыв между девушками был минимальным, то третий отнял у ямальской спортсменки слишком много попыток — шесть.



Также Елена Красовская завоевала серебро страны в дисциплине «лазание на трудность». В предыдущем году Елена завоевала бронзу.



Напомним, что Елена Красовская является воспитанницей миасской школы скалолазания. Под руководством Алевтины Цвиренко спортсменка добилась значительного прогресса и роста мастерства, став одним из лидеров сборной России. Сейчас спортсменка живет и тренируется в Санкт-Петербурге, но на соревнованиях представляет исключительно Челябинскую область.

