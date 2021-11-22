Южноуральская спортсменка завоевала серебро чемпионата мира по прыжкам на батуте

Дана Садкова стала призером в командном турнире на двойном минитрампе

В Баку (Азербайджан) завершился чемпионат мира по прыжкам на батуте. Успешно выступила в соревнованиях такого масштаба южноуральская спортсменка Дана Садкова. Ей удалось завоевать серебро в командных соревнованиях в дисциплине «двойной минитрамп» и показать пятый результат в личном первенстве, сообщает Федерация прыжков на батуте России.

Право принять участие в составе сборной России на чемпионате мира южноуральская спортсменка завоевала по итогам сентябрьского чемпионата страны. Тогда Дана Садкова вместе с подругами по команде завоевала серебро в командных состязаниях, а также одержала победу в личном первенстве.

В Баку российская сборная была очень близка к победе в командных состязаниях на двойном минитрампе. Выступление Даны Садковой, Дарьи Неспановой и Александры Бонарцевой судьи оценили в 104,800 балла. Ставшие победителями соревнований американки набрали на 0,100 балла больше. Замкнули тройку призеров представители Канады (102,400).

«К сожалению, допустила довольно много ошибок в своем выступлении. Из-за этого и отстали от американок в одну десятую балла. Понимаю, что это спорт, мы все можем ошибаться. Однако не могу сказать, что испытываю обиду из-за второго места. Сделала для себя выводы. Сейчас надо немного отдохнуть, восстановить силы и приниматься за работу», — отметила Дана Садкова в интервью корреспонденту ИА «Первое областное».



В личном первенстве спортсменка из Трехгорного сумела пробиться в финал соревнований, показав 5-й результат — 67,100. Победу в этом виде программы праздновала шведка Лина Сьеберг (70,900). Серебряная медаль — у американки Шелби Нобухара, бронза — у испанки Мелании Родригес.

В чемпионате мира по прыжкам на батуте приняли участие 270 спортсменов из 33 стран. Российская сборная завоевала пять золотых, одну серебряную и три бронзовые медали, выиграв командный зачет турнира. Дана Садкова тренируется в Трехгорном под руководством тренера Руслана Кобелева.