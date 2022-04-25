Южноуральская спортсменка завоевала первое золото для региона по борьбе сават

Анжелика Быстрова из Снежинска стала чемпионкой в дисциплине «ассо»

В Санкт-Петербурге завершились чемпионат и первенство России по савату — французскому боевому единоборству, набирающему популярность в Челябинской области. Первую в истории региона золотую медаль первенства страны принесла Анжелика Быстрова. Спортсменка из Снежинска была вне конкуренции в дисциплине «ассо», сообщает региональная федерация савата.

Сават очень похож на кикбоксинг, однако есть свои тонкости и специфика. Самым примечательным в этом виде боевого единоборства является обувь спортсмена — специальные башмаки, удары которыми могут быть очень болезненными. Это совсем молодой вид спорта в Челябинской области, он начал развиваться в регионе всего год назад. Благодаря усилиям Олега Леонгардта и Светланы Кочкиной была создана областная федерация савата и подготовлена южноуральская сборная на базе центра единоборств «Леон». Ее дебют в официальных соревнованиях как раз и пришелся на чемпионат и первенство России в Санкт-Петербурге.

Небольшая, но дружная команда Челябинской области, которую возглавлял тренер Данил Белоусов, состояла из четырех спортсменов: Яна Билалова, Анжелики Быстровой, Игоря Леонгардта и Григория Дрогина. Конечно, ребята волновались, поскольку впервые выходили на татами в столь ответственных соревнованиях.

Приспособились не сразу. Дело в том, что все они пришли из кикбоксинга, рукопашного боя, бокса. Все «ударники», привыкли к жесткой контактной манере боя, а здесь требовались иные навыки. Поэтому в первом бою случился «блин комом» — дисквалификация. Наш спортсмен не рассчитал удар. Данил Белоусов тут же внес корректировки, попросил ребят сдерживать эмоции, проявлять осторожность. Ян Билалов пробился в полуфинал в весовой категории 70 кг, бился за бронзу, но в упорном бою победа досталась сопернику. А вот Анжелика Быстрова принесла Челябинской области первую в истории савата золотую медаль. Причем в финале с омской спортсменкой ей хватило всего 40 секунд, чтобы одержать победу.

«Не привыкла к слабым ударам, а здесь свои правила. Главное — темповая работа должна быть, надо себя контролировать. В решающем бою удалось удачно попасть сопернику по корпусу. Она не смогла продолжать бой», — сообщила Анжелика Быстрова, ранее становившаяся чемпионкой УрФО по боксу.

«Наша команда выступила достойно. Ян Билалов был близок к бронзе, но и четвертое место в дебюте тоже успех. Выше всяких похвал выступила Анжелика Быстрова, завоевавшая золото. За эти дни, что проходили соревнования, мы познакомились и навели контакты с тренерами и руководителями федераций савата Архангельска, Омска, Новокузнецка, Хабаровска, Сахалина, Московской области. Было интересно общаться с коллегами, узнавать что-то новое, тенденции развития савата в России, ведь в Санкт-Петербург съехалось более двухсот спортсменов из 20 регионов России. Такой опыт неоценим», — подвел итог соревнованиям старший тренер сборной Челябинской области по борьбе сават Данил Белоусов.

Сават, или французский бокс, — традиционное боевое искусство Франции. Особенностью савата является использование бойцами в поединках обуви на толстой, плотной подошве с выступающим рантом. Существует мнение, что именно с обувью связано происхождение названия боевого искусства. Сават (Savate) — происходит от французского слова sabot, означающего «башмак».

Техника савата предполагает равное использование рук и ног при нанесении ударов. Удары руками по технике нанесения схожи с английским боксом. Удары ногами — близки к американскому кикбоксингу, с той лишь особенностью, что, как правило, наносятся ниже пояса. Акцент в подготовке ставится еще и на умении избежать встречных ударов и нанести свой издалека, поэтому сават часто называют «фехтованием ногами».