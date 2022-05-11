В Калининграде прошли всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию «Янтарные вершины». Южноуральская спортсменка Дарья Гарькина завоевала две золотые медали в дисциплинах боулдеринг и двоеборье, сообщает Федерация скалолазания России.
Турнир проходил в дисциплинах «лазание на трудность», «лазание на скорость» и первенство России в боулдеринге и двоеборье. В составе сборной команды Челябинской области участие в соревнованиях приняли 13 спортсменов СШОР «Вертикаль».
Дарья Гарькина завоевала два первых места: в боулдеринге и двоеборье. Двоеборье является новым видом, который будет представлен на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В первом виде двоеборья — боулдеринге — Дарья была на порядок сильнее других претенденток, в трудности немного уступила конкуренткам, однако это не помешало завоевать золотую медаль.
Напомним, что другая южноуральская спортсменка завоевала титул чемпионки России в скалолазании. Елена Красовская третий год подряд становится лучшей в дисциплине боулдеринг.
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