Южноуральская спортсменка завоевала бронзу на этапе Мировой серии по бобслею

Алена Осипенко стала призером в состязаниях на монобобе

В немецком городе Альтенберг завершился пятый этап Мировой серии по бобслею среди женщин. В состязаниях на монобобе третий результат показала южноуральская спортсменка Алена Осипенко, выступающая за наш регион и Краснодарский край, сообщает Федерация бобслея и скелетона России.

Российская спортсменка показала итоговый результат 2.02,54, уступив +1,93 секунды победителю соревнований — немке Лизе Буквитц. Второй финишировала Виктория Чернанска из Словакии.

Алена Осипенко родилась и выросла в Челябинске, окончила УралГУФК. На соревнованиях представляет два региона, дает параллельный зачет Краснодарскому краю, где живет и тренируется. Спортсменка является одним из кандидатов на участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.