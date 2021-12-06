Южноуральская спортсменка завоевала бронзу чемпионата России по скалолазанию

Алена Красовская стала призером в новой олимпийской дисциплине «двоеборье»

В Москве, 5 декабря, завершился первый в истории чемпионат России в новой олимпийской дисциплине скалолазания — двоеборье. За победу в турнире боролись по 8 сильнейших спортсменов среди мужчин и женщин. Самая титулованная южноуральская скалолазка Алена Красовская стала обладателем бронзовой медали, сообщает Федерация скалолазания России.

У мужчин в боулдеринге лидерство с первой трассы захватил Алексей Рубцов из Москвы. Он уверенно прошел три оставшихся маршрута и показал лучший результат. Второе место в виде занял Егор Дулуб (Калининградская область), третье — Сергей Лужецкий (Воронежская область).

В лазании на трудность преодолеть дистанцию удалось действующему чемпиону страны в этом виде Владиславу Шевченко из Москвы. Это позволило ему значительно улучшить итоговый коэффициент после боулдеринга и стать бронзовым призером чемпионата России. Второй результат показал Егор Дулуб, сорвавшийся на предфинишной зацепке. А золото выиграл Алексей Рубцов.

У женщин первый маршрут в боулдеринге покорился только Динаре Фахритдиновой из ЯНАО, хотя этот вид и не является ее основным профилем. Однако далее соперницы наверстали упущенное. Так, лидерство захватила чемпионка Европы Виктория Мешкова (Свердловская область). На одну попытку больше сделала Елена Красовская из Миасса. Третью строчку заняла Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург).

В лазании на трудность лучший пролаз был на счету Динары Фахритдиновой, ставшей в результате вице-чемпионкой России в двоеборье. Виктория Мешкова в итоге завоевала золото, а южноуральская спортсменка Елена Красовская — бронзу.

Чемпионат России — 2021 по скалолазанию, двоеборье:

Женщины:

1. Мешкова Виктория (Свердловская область)

2. Фахритдинова Динара (ЯНАО)

3. Красовская Елена (Челябинская область)

Мужчины:

1. Рубцов Алексей (Москва)

2. Дулуб Егор (Калининградская область)

3. Шевченко Владислав (Москва)