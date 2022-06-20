Южноуральская спортсменка выиграла представительный турнир по дзюдо

Дина Гизатулина из Кунашака завоевала золото в Красноярске

В Красноярске завершился представительный открытый всероссийский турнир по дзюдо, который в этом году стал этапом профессионального тура. Под занавес соревнований яркую победу одержала южноуральская спортсменка Дина Гизатулина. Чемпионка России подтвердила статус сильнейшей в стране, выиграв золото в весовой категории до 70 кг, сообщает региональный Центр олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Миллера.

Дина Гизатулина взяла верх в весовой категории до 70 килограммов над Верой Сенаторовой из Свердловской области, белоруской Жанной Осипович и Дарьей Храмойкиной, которая представляет Кемеровскую область и Алтайский край.

«Мне тренер дал установку, но я ее не выполнила. Нахватала судейских замечаний. Думала на опережение работать, но опережала соперница. Удалось выполнить свою работу в партере и победить. Мы с Дашей Храмойкиной подруги, даже живем на тренировочных сборах в одной комнате. Знаем сильные стороны друг друга. Эту победу я посвящаю своему наставнику. Морис Харисович не смог поехать в Красноярск. Пришлось справляться без него», — прокомментировала свою победу Дина Гизатулина.

Южноуральская спортсменка является чемпионкой России и первых Игр стран СНГ, а также серебряным призером командного чемпионата Европы среди смешанных национальных сборных.

Еще одна спортсменка из Челябинской области, чемпионка России — 2019 Таисия Киреева в стартовом поединке проиграла Жанне Осипович из Беларуси, а в «утешительном» турнире одолела хозяйку татами Веру Сенаторову. В схватке за бронзу воспитанница мастера спорта СССР Салавата Мингазова и заслуженного тренера России Андрея Вострикова не справилась с Яной Поляковой из Свердловской области. В итоге у Киреевой пятое место.

На такой же итоговой позиции в тяжелом весе (свыше 78 кг) оказалась Анастасия Холодилина. Подопечная Андрея Вострикова проиграла Анжеле Гаспарян, дающей зачет Санкт-Петербургу и Калининградской области, но превзошла в «утешительном» турнире Лейлу Салимову из Красноярского края. В «малом» финале за бронзу воспитанница копейского дзюдо уступила Алане Алборовой (Москва — Осетия).

Напомним, что ранее в весовой категории до 57 килограммов победу одержала мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата страны — 2021 Ирина Зуева.