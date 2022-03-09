Южноуральская спортсменка Виктория Гаас выиграла первенство России по армрестлингу

Теперь она будет готовиться к октябрьскому чемпионату мира среди юниоров

В Орле завершилось первенство России по армрестлингу. В соревнованиях успешно выступила южноуральская спортсменка Виктория Гаас. Челябинка завоевала золото в весовой категории до 50 кг среди юниорок, сообщает региональная федерация армрестлинга.

Благодаря этому успеху Виктория Гаас вошла в состав юниорской сборной России и теперь будет готовиться к первенству мира, которое пройдет в Анталье (Турция) с 14 по 23 октября.

Среди кандидатов на участие в международных стартах еще семь челябинских спортсменов — Руслан Галискаров, Ярослав Кузнецов, Валентин Демидов, Ксения Чернышёва, Дарья Стародубцева, Ярослав Изгагин и Инна Филипова.