Южноуральская спортсменка стала призером первенства России по фристайлу

Александра Селезнева заняла 3‑е место в дисциплине «слоупстайл»

На базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» с 30 по 31 января проходило первенство России по фристайлу среди юниоров и юниорок от 13 до 17 лет в дисциплине «слоупстайл». Бронзовым призером на турнире стала южноуральская спортсменка Александра Селезнева, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Победительницей первенства России стала Снежана Прайс из Республики Башкортостан (75,80). Серебро в активе Анны Ивановой из Санкт-Петербурга (67,40), бронза — у Екатерины Селезневой из Челябинской области (66,40).



А у мужчин победил Тимофей Чивин из Санкт-Петербурга с результатом 85,00 балла. Серебряным призером соревнований стал Егор Вознюк из Санкт-Петербурга (84,60), бронзовым — Алексей Самусь из Красноярского края (77,40).

