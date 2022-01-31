На базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» с 30 по 31 января проходило первенство России по фристайлу среди юниоров и юниорок от 13 до 17 лет в дисциплине «слоупстайл». Бронзовым призером на турнире стала южноуральская спортсменка Александра Селезнева, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Победительницей первенства России стала Снежана Прайс из Республики Башкортостан (75,80). Серебро в активе Анны Ивановой из Санкт-Петербурга (67,40), бронза — у Екатерины Селезневой из Челябинской области (66,40).
А у мужчин победил Тимофей Чивин из Санкт-Петербурга с результатом 85,00 балла. Серебряным призером соревнований стал Егор Вознюк из Санкт-Петербурга (84,60), бронзовым — Алексей Самусь из Красноярского края (77,40).
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города