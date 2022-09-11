Южноуральская спортсменка стала призером чемпионата России по плаванию на открытой воде

Софья Колесникова завоевала бронзу на дистанции 25 км

В селе Сукко Краснодарского края прошел чемпионат России по плаванию на открытой воде — 2022. Южноуральская спортсменка Софья Колесникова завоевала бронзу, сообщает региональный Минспорт.

Софья Колесникова, представляющая Челябинскую область, в упорной борьбе завоевала бронзу на дистанции 25 км с результатом — 5:22:13.40.

Напомним, что челябинские пловцы завоевали восемь медалей на международных соревнованиях в Беларуси. Елизавета Сидоренко и Дмитрий Черняев стали призерами среди спортсменов с ПОДА.