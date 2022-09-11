В селе Сукко Краснодарского края прошел чемпионат России по плаванию на открытой воде — 2022. Южноуральская спортсменка Софья Колесникова завоевала бронзу, сообщает региональный Минспорт.
Софья Колесникова, представляющая Челябинскую область, в упорной борьбе завоевала бронзу на дистанции 25 км с результатом — 5:22:13.40.
Напомним, что челябинские пловцы завоевали восемь медалей на международных соревнованиях в Беларуси. Елизавета Сидоренко и Дмитрий Черняев стали призерами среди спортсменов с ПОДА.