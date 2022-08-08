В Екатеринбурге прошел марафон «УГМК Европа-Азия». В нем приняли участие 5349 человек на всех представленных дистанциях. Победу на соревнованиях одержала южноуральская спортсменка Антонина Юшина. Она стала лучшей на марафонской дистанции 42 километров, сообщает региональный Минспорт.
Всего было шесть дистанций: детская (800 метров), праздничная ко Дню железнодорожника (1520 метров), а также дистанции длинной 3, 10, 21,1 и 42 километра.
Антонина Юшина из Увельского района стала лучшей на дистанции 42 километров с результатом 3:00:46. Легкоатлетка тренируется под руководством Петра Евгеньевича Огородникова и имеет разряд кандидата в Мастера спорта по легкой атлетике и скайранингу.
Напомним, что была открыта регистрация на участие в Парижском полумарафоне, который пройдет в Челябинской области 20 августа. Планируется, что в нем выступят около 2100 любителей бега из разных уголков страны.
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