Южноуральская спортсменка одержала две победы на чемпионате России по шашкам

Кристина Ватолина завоевала медали в быстрой и молниеносной игре

В Краснодарском крае завершился чемпионат России по русским шашкам. В очередной раз звание сильнейшей спортсменки страны подтвердила Кристина Ватолина. 17-летняя шашистка из Чебаркуля одержала две победы — в дисциплинах «быстрая» и «молниеносная» игра.

Состязания сильнейших шашистов страны проходили в небольшом поселке Лоо, рядом с Сочи. Спортсмены состязались в трех видах программы — «классическая», «быстрая» и «молниеносная» игра. По итогам соревнования три южноуральца стали призерами.

Две победы одержала международный гроссмейстер Кристина Ватолина из Чебаркуля. Подопечная Алексея Шонина не знала себе равных в быстрой и молниеносной игре. Победу в «классике» одержала еще одна спортсменка из Челябинской области — Жанна Бупеева, она же стала бронзовым призером в молниеносной игре.

Наконец, серебряным призером соревнований среди мужчин стал Александр Ширяев. Подопечный Антона Беликова успешно выступил в дисциплине «быстрая игра».