Южноуральская спортсменка не прошла квалификацию в соревнованиях по хафпайпу на Олимпиаде-2022

Александра Глазкова из Миасса показала итоговый 14-й результат

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине завершились квалификационные соревнования по фристайлу в дисциплине хафпайп. Дебютантка Игр Александра Глазкова из Миасса не смогла пройти в финальный раунд турнира, завершив свои выступления на 14-м месте.

Южноуральская спортсменка на Играх-2022 в Пекине является одной из самых юных участниц в составе российской команды. Для 15-летней Александры Глазковой сам факт участия в зимних Олимпийских играх — несомненное достижение.

В состязаниях по фристайлу в хафпайпе были заявлены 20 спортсменок, в том числе единственная российская спортсменка из Миасса. Для выхода в финальный этап соревнований необходимо было показывать результат в топ-12. В первой попытке Александра Глазкова получила за свое выступление 67,00 балла (15-е место), во второй наша спортсменка выступила чуть лучше — 69,25 (10-е место). Но и этого не хватило, чтобы войти в топ-12. Южноуральская спортсменка заняла общее 14-е место и выбыла из борьбы за медали.

Комплекты наград в этом виде программы будут разыграны завтра, 18 февраля. Наибольшие шансы стать призером соревнований сохраняют спортсмены из США и Китая — по три спортсменки из этих стран будут представлены в финале турнира.