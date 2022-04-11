Южноуральская спортсменка Дина Гизатулина завоевала золото первенства России по дзюдо

Девушка из Кунашака обыграла четырех соперниц в весовой категории до 78 кг

В Тюмени подведены итоги первенства России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. В активе сборной Челябинской области — пять медалей различного достоинства, а единственное золото завоевала спортсменка из Кунашака Дина Гизатулина в весовой категории до 78 кг, сообщает региональный Центр олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Миллера.

Героиней заключительного дня соревнований стала 21-летняя Дина Гизатулина из Кунашака. Она одержала уверенные досрочные победы над Алиной Киценко из Волгоградской области, москвичкой Алиной Титовой, волгоградкой Вероникой Магомедовой и в финале над Софией Редькиной из Самарской области. Ученица заслуженного тренера России Мориса Юсупова во второй раз подряд завоевала молодежное золото. Также она является чемпионкой страны среди женщин, победительницей первых Игр СНГ и серебряной медалисткой командного чемпионата Европы прошлого года.

В активе сборной Челябинской области также четыре бронзовые медали. В первые дни соревнований их завоевали Ирина Зуева и Юлия Крутихина. Под занавес турнира южноуральцы выиграли еще две бронзы. Так, Анастасия Холодилина превзошла Анастасию Недзвецкую из Калужской области, Веронику Кафанову из Ставропольского края и Альфию Дашкину из Самарской области, однако не справилась в полуфинале с Аланой Алборовой, которая представляет Москву и Осетию. В поединке за третье место Анастасия уложила на лопатки Александру Загирову из Татарстана. Воспитанница копейского дзюдо представляет СШОР «Юность-Метар» Челябинска. Ее наставник — заслуженный тренер России Андрей Востриков.

Андрей Павлюков нанес поражения Акиму Мишунину из Москвы, Данилу Оборину из Пермского края и Абубакару Гайтукаеву из Чеченской Республики, но уступил в схватке за выход в финал дагестанцу Саиду Садрудинову. В «малом финале» Павлюков одолел Азамата Тотрова из Осетии.