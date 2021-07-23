Южноуральская спортсменка дебютировала на Олимпийских играх в Токио

Екатерина Курочкина в академической гребле финишировала четвертой в предварительном заезде

Сегодня, 23 июля, состоялись первые заезды в соревнованиях по академической гребле на Олимпийских играх в Токио. Российский экипаж двойки парной не сумел выйти в полуфинал, показав четвертый результат. Спортсменка из Магнитогорска Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова выступят в утешительных заездах.

Российский дуэт выступил во втором предварительном заезде. Для выхода в полуфинал надо было финишировать в тройке призеров. К сожалению, выполнить эту задачу нашей команде не удалось. Екатерина Курочкина / Екатерина Питиримова финишировали четвертыми, показав результат 7.03,96. Первыми финишировали румынки — 6.49,79. Второй результат у канадок, третий — у итальянок.

Россиянки еще имеют шанс пройти в следующую стадию соревнований через дополнительные утешительные заезды. Они пройдут завтра, 24 июля, в 5:30 по челябинскому времени.



