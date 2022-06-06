Южноуральская команда завоевала серебро чемпионата России по керлингу на колясках

Призерами турнира стали пять параспортсменов Челябинской области

Челябинская команда параспортсменов остановилась в шаге от победы на чемпионате России по керлингу на колясках. В решающем матче южноуральские спортсмены уступили соперникам из Москвы и завоевали серебряные медали, сообщает Паралимпийский комитет России.

В турнире приняли участие 14 команд из 12 субъектов РФ. За медали борьбу вели около 70 спортсменов. В состав сборной Челябинской области вошли пять параспортсменов: Алексей Фатуев, Николай Коротков, Сергей Овсянников, а также призеры чемпионата мира — 2021 Дарья Щукина и Ольга Беляк.

Под руководством тренера Александра Житняка наша команда успешно прошла предварительную часть соревнований, вышла в финал, где в равном бою уступила представителям Москвы.