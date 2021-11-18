Южноуральская команда завоевала бронзу первенства России по керлингу

На соревнованиях в Сочи призерами стали юноши из Челябинска

В Сочи завершилось первенство России по керлингу среди юношей до 19 лет. Бронзовым призером соревнований стала сборная Челябинской области. Наша команда успешно прошла предварительный этап, вышла в плей-офф, уступив в полуфинале будущим победителям турнира — соперникам из Иркутской области, сообщает Федерация керлинга России.

На групповом этапе южноуральская команда не испытала проблем, разобравшись со всеми своими соперниками. Так, заняв первое место в группе, сборная Челябинской области вышла в плей-офф. Лишь в полуфинале команда со скипом Виктором Алтуховым не смогла справиться с соперниками из Иркутской области. В итоге у наших ребят — третье место. Серебряными призерами соревнований стали спортсмены из Москвы.

С успешным выступлением медалистов поздравили член исполкома Федерации керлинга России Ольга Андрианова, а также наш земляк член исполкома ФКР Ефим Жиделев.