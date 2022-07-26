Южноуральская команда завоевала бронзу чемпионата России по велоспорту Гонщики из Копейска стали призерами в эстафете по маунтинбайку



Бронзовыми призерами чемпионата России в эстафете стали Эльвира Хайруллина, Егор Сапегин, Диана Богданова, Полина Онипко, Александр Бабюк и Кирилл Устьянцев. Отметим, в первенстве России среди юношей и девушек 15—16 лет в шаге от пьедестала остановились также воспитанники МБУ СШОР № 2 Копейска Марина Зорина, Дарья Плеханова, Александр Золотарев и Александр Власов.



Напомним, что копейский спортсмен победил

Сегодня, 26 июля, на чемпионате России по маунтинбайку в Ижевске завершилась командная эстафета, в которой бронзовые медали завоевали спортсмены из Копейска. В составе сборной Челябинской области призерами соревнований стали шесть велогонщиков, сообщает региональный Минспорт.Бронзовыми призерами чемпионата России в эстафете стали Эльвира Хайруллина, Егор Сапегин, Диана Богданова, Полина Онипко, Александр Бабюк и Кирилл Устьянцев. Отметим, в первенстве России среди юношей и девушек 15—16 лет в шаге от пьедестала остановились также воспитанники МБУ СШОР № 2 Копейска Марина Зорина, Дарья Плеханова, Александр Золотарев и Александр Власов.Напомним, что копейский спортсмен победил в международной велогонке в Испании . Вячеслав Полозов выступал в соревнованиях в нейтральном статусе.

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