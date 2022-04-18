Южноуральская команда выступила в финале чемпионата России по следж-хоккею

В решающей стадии турнира сборная Челябинской области заняла 7‑е место

Южноуральская команда паралимпийцев завершила свое выступление в сезоне-2021/2022. В финале чемпионата России по следж-хоккею сборная Челябинской области заняла итоговое 7-е место. Подопечные Олега Ларина достойно выглядели на фоне сильнейших клубов страны, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Финальный турнир прошел в городе Алексине Тульской области. Среди участников — серебряные призеры Паралимпийских игр по следж-хоккею Дмитрий Лисов, Илья Волков, Василий Варлаков, Иван Кузнецов, Евгений Петров, Илья Попов, Николай Терентьев, Константин Шихов, Владимир Каманцев, Владимир Литвиненко, а также призеры чемпионатов мира и чемпионы Европы. Большинство из них составляют основу подмосковного клуба «Феникс» — неоднократного чемпиона страны.

Однако в этом году серьезную борьбу фаворитам навязала команда «Югра» из Ханты-Мансийска. Именно она встретилась в финале с «Фениксом» и сумела обыграть соперников по итогам двухматчевого противостояния.

Выступила в финальном турнире и сборная Челябинской области по следж-хоккею. В Алексин под руководством Олега Ларина отправились десять спортсменов. Им удалось занять итоговое 7-е место. По словам представителей команды, это достойный результат, а при систематической и грамотной подготовке южноуральцы смогут получить дальнейшее развитие и добиться новых поставленных задач.