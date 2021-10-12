Южноуральская команда стартовала на чемпионате России по следж‑хоккею

В первом туре сборная Челябинской области заняла 7‑е место

В Ижевске завершился первый тур чемпионата России по следж-хоккею. В нем приняла участие сборная Челябинской области, которая заняла 7-е место среди 8 команд. Впереди участников турнира ждут еще два тура, по итогам которого определятся победитель и призеры соревнований, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

В чемпионате России по следж-хоккею взяли старт 8 сильнейших команд, которые в первом туре сыграли по круговой системе. Среди участников — «Феникс» (Московская область), «Югра-ХМАО» (Ханты-Мансийск), «Удмуртия им. В. Н. Кузнецова» (Ижевск), «Ястребы» (Оренбургская область), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Звезда» (Тула), команда Москвы и сборная Челябинской области.

Лидерство в чемпионате после первого тура захватил подмосковный «Феникс», одержавший победы во всех 7 матчах. Далее следуют следж-хоккеисты из Ижевска и Ханты-Мансийска (18 и 15 очков соответственно). Сборная команда Челябинской области выиграла один поединок у нижегородцев и на текущий момент занимает предпоследнее, 7-е место в чемпионате.

Второй тур пройдет с 9 по 18 ноября в Ханты-Мансийске. Заключительный, третий тур, состоится в городе Алексин Тульской области после окончания XIII зимних Паралимпийских игр — 2022 в Пекине.

Напомним, что впервые следж-хоккей в РФ появился в 2009 году. В этом же году состоялся первый чемпионат России по следж-хоккею в Подольске (Московской области). Благодаря своему упорству и мужеству российские следж-хоккеисты добились высоких результатов. В 2014 году на XI Паралимпийских зимних играх в Сочи сборная России завоевала серебряные медали, в 2015 и 2021 годах на чемпионатах мира занимала третье место, а в 2016 году одержала победу на чемпионате Европы в Швеции.