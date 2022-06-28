В городе Орле прошла IV Всероссийская летняя спартакиада «Юность России» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. Команда Златоустовского педагогического колледжа заняла первое место в общекомандном зачете, сообщает региональный Минспорт.

В спартакиаде приняли участие победители региональных соревнований из 33 регионов России. В личном зачете студентка южноуральского колледжа Валерия Косинцева заняла первое место в VI ступени, студентка Валерия Худышкина — второе место в V ступени. Подготавливали златоустовскую команду преподаватели физической культуры колледжа Сергей Мокрушин и Антон Дуплянский.

Напомним, что южноуральские тхэквондисты завоевали серебро на спартакиаде учащихся России. Сборная Челябинской области стала призером в командном турнире.