Южноуральские спортсмены закроют сезон на чемпионате России по шорт‑треку

Соревнования пройдут в подмосковной Коломне

Чемпионат России по шорт-треку в Коломне станет заключительным стартом сезона для сильнейших спортсменов страны. Выступит в соревнованиях и сборная команда Челябинской области во главе с участницей зимних Олимпийских игр — 2022 Екатериной Ефременковой, сообщает Союз конькобежцев России.

В соревнованиях разыграют комплекты наград на отдельных дистанциях. Планируется, что в них примут участие большинство лидеров российской команды, в том числе и участники прошедших в Пекине зимних Олимпийских игр. Среди них и челябинка Екатерина Ефременкова. Не выступят только Семен Елистратов и Софья Просвирнова.

В первый день соревнований, 1 апреля, будут разыгрываться медали на дистанции 1500 м и пройдут четвертьфиналы в эстафетах. На следующий день определятся победители и призеры на «пятисотках», а также состоятся полуфиналы эстафет. В заключительный день турнира, 3 апреля, состоятся забеги на 1000 м и пройдут финалы в эстафетах.