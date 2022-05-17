Южноуральская команда «Автореал» стала чемпионом «Лиги Мечты»

В финальном матче миасский клуб обыграл московский «Метеор» со счетом 6:2

Миасская хоккейная команда «Автореал» стала чемпионом «Лиги Мечты» в Ночной хоккейной лиге. Южноуральский клуб в финальном поединке уверенно обыграл московский «Метеор» со счетом 6:2. Эта встреча завершила череду финалов на фестивале хоккея, сообщает пресс-служба Ночной хоккейной лиги.



Финальное противостояние «Метеора» и «Автореала» стало настоящим украшением турнира. Обе команды убедительно прошли весь плей-офф и не оставили шансов ни одному из своих соперников. Южноуральцы два раза разгромили «Молнию» и «Пионер» (два раза по 7:2), москвичи разгромили «Вымпел-Атом» (4:0) и выбили «Вольфрам Б».



Особой борьбы в финальном противостоянии не получилось. Москвичи смогли продержаться чуть больше периода, а затем начали пропускать. Первую шайбу забросил Павел Зинец, а ближе к концу стартового отрезка Александр Устюжанин реализовал большинство. Сократить отставание столичным хоккеистам не удалось. Демир Кривошеин броском с пятачка в третий раз огорчил вратаря москвичей Михаила Корчагина. Четвертую шайбу в ворота москвичей забросил Артем Шумов.



Окончательно все вопросы сняла шайба, заброшенная в начале третьего периода, Евгением Кутузовым. Позже Павел Киселев на 55-й минуте матча сделал счет 6:0 в пользу «Автореала». В самом конце встречи «Метеору» все же удалось отыграть две шайбы. Дублем отметился капитан московской команды Андрей Барынин. Итог матча — 6:2 в пользу «Автореала». Самым результативным игроком в составе победителей стал Павел Зинец. На его счету заброшенная шайба и две результативные передачи.



Отметим, что Ночная хоккейная лига (НХЛ) — это российская любительская спортивная организация, созданная по инициативе Владимира Путина, а также игроков отечественного хоккея. В играх лиги участвуют мужские любительские команды, в состав которых могут входить участники старше 18 лет. С сезона-2021/2022 соревнования проводятся в четырех дивизионах: «Любитель 40+», «Любитель 50+», «Лига Надежды» и «Лига Мечты».

