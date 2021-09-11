Южноуральская дзюдоистка победила на Играх стран СНГ

Дина Гизатулина завоевала золото и бронзу на соревнованиях в Казани

Успешно выступили две спортсменки Челябинской области на первых Играх стран СНГ, завершившихся в Казани. Дина Гизатулина из Кунашака стала обладателем золотой и бронзовой награды, а челябинка Ирина Зуева заняла третье место, сообщает пресс-служба регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

Воспитанница заслуженного тренера России Мориса Юсупова Дина Гизатулинав весовой категории до 78 кг одолела Ирисхон Курбанбаеву, Алину Пасталовскую из Беларуси и Мадину Парагульгову из Казахстана, а в финальном поединке в «голден скор» (дополнительное время до первого результативного действия) взяла верх над Надеждой Татарченко из Якутии.

«Мы уже не первый раз встречаемся. Достойная соперница, всегда очень тяжело с ней бороться. Помог характер», — прокомментировала свое выступление Дина Гизатулина.

Ирина Зуева в весовой категории до 57 кг нанесла поражение Катарине Опря из Молдовы, однако уступила в полуфинале в «голден скор» будущей чемпионке Игр Шукурджон Аминовой из Узбекистана. В схватке за «бронзу» ученица заслуженных тренеров России Андрея Вострикова, Юрия Попова и Дмитрия Кулябина уложила на татами Александру Николаеву из Беларуси.

Сборная России в соперничестве с представителями семи стран СНГ добыла в итоге 24 медали, в том числе — 8 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых.

«Турнир действительно уникальный. Можно сказать, возрождение былых традиций, когда наши братские народы могут вместе побороться и такое мини-первенство СССР провести. Это очень интересный формат», — отметил спортивный директор Федерации дзюдо России, заслуженный мастер спорта Кирилл Денисов.

В программе состязаний состоялся и командный турнир среди смешанных национальных сборных. В нем выступила Дина Гизатулина. Россияне справились с белорусами, но проиграли в полуфинальном матче соперникам из Узбекистана. А в противостоянии за бронзовые награды превзошли дружину из Кыргызстана. Одним из арбитров первых Игр стран СНГ был судья олимпийской категории из Челябинска Александр Перевозников.