Южноуральская бегунья стала призером всероссийских соревнований по легкой атлетике

Сусанна Хажиева из Сатки заняла второе место в личном зачете

Саткинская спортсменка Сусанна Хажиева заняла второе место на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике. Старты, на которых принимали участие юноши и девушки до 18 лет, проходили в Чувашской Республике, в городе Новочебоксарске. Девушка, как сообщает портал «Саткинский рабочий», заняла второе место в личном зачете.



«Первое место заняла сильная девочка, наша Суссана пока еще не готова с ней бороться. Но она увеличила свой личный рекорд, она молодец, целеустремленная и ответственная. Надеюсь, она и дальше будет показывать такие же результаты!» — подчеркнул тренер Сусанны Хажиевой Вячеслав Хизбулин.

Отметим, что в среду, 27 января, состоятся еще одни соревнования первенства страны. На них Сусанна Хажиева будет бороться за призы на дистанции 1,5 километра.