С 13 по 17 октября в Калининграде проходили международные соревнования среди скоростных радиоуправляемых моделей и копий реальных судов. Челябинский школьник Юрий Воронов в составе сборной России завоевал две медали, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Отметим, что в турнире приняли участие 50 участников из 10 команд. На Нижнее озеро в парке «Юность» вышли спортсмены из Белоруссии, Германии, Свердловской, Самарской, Саратовской, Ленинградской, Московской, Калининградской и Челябинской областей.
«От каждой страны к участию в соревнованиях было допущено только пять спортсменов в каждом классе. В российскую сборную попали пятеро южноуральцев — четверо взрослых и один шестнадцатилетний спортсмен, который, кстати, выступал наравне с титулованными участниками, чемпионами России и мира. Хотя по правилам международных соревнований из разряда юниоров во взрослый разряд спортсмены переходят только в 19 лет», — поясняет руководитель Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.
Напомним, что Челябинскую область на турнире представляли взрослые судомоделисты Дмитрий Долгих, Евгений Коробейников, Татьяна Ишимникова, Мария Долгих и десятиклассник Юрий Воронов. В итоге южноуральцы завоевали для российской сборной в общей сложности четыре награды — две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.
Автор: Степан Тимощук
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