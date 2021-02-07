Южноуралец Степан Наумов завоевал серебро на домашнем этапе Кубка мира по сноуборду

Соревнования, проходившие на «Банном», закончились российским финалом у мужчин

На «Банном» закончился этап Кубка мира по сноуборду. В воскресенье, 7 февраля, атлеты разыгрывали медали в дисциплине «параллельный слалом». Результативным этап получился для россиян в мужской части. Наши спортсмены заняли весь пьедестал, а южноуралец Степан Наумов выиграл серебряную медаль на домашней трассе.

Финальные соревнования начались с выступления женщин. Здесь победу отпраздновала представительница Швейцарии Юли Цогг. В финале она сражалась с Шайен Лох из Германии, которая упала во время заезда и в итоге проиграла 5,50 секунды. Бронзовую медаль у женщин завоевала представительница Японии Томока Такеучи. Отметим, уроженка Миасса Мария Волгина по итогам финальный заездов заняла 16-е место.

«Пришлось постоянно фокусироваться на текущей задаче, поэтому я протащила себя через весь день. Мне очень понравился склон, отличный, жесткий снег, все мне подходило, и я просто использовала свои преимущества»,— сказала победительница в дисциплине «параллельный слалом» Юли Цогг.

Затем в гонку за медали вступили мужчины. Андрей Соболев противостоял швейцарцу Дарио Кавицелю. Победа с отрывом в 0,12 секунды досталась представителю России. В большом финале сошлись два представителя нашей страны — победитель в дисциплине «параллельный слалом-гигант» Дмитрий Логинов и уроженец Челябинской области Степан Наумов, который по ходу турнирной сетки выбил несколько лидеров. В последнем заезде южноуралец не справился с доской и упал, а Дмитрий Логинов доехал до второй победы на этапе.

Этап Кубка мира по сноуборду проходил на территории «Банного» 6 и 7 февраля. Всего за два дня соревнования посетило около 4 500 человек. Добавим, горнолыжный курорт принимал соревнования во второй раз.