Южноуралец Степан Наумов вышел в финал Кубка мира по сноуборду

По итогам квалификации в параллельном слаломе первые три места достались атлетам из России

Представитель Челябинской области Степан Наумов вышел в финальную часть Кубка мира по сноуборду, проходящего в эти минуты на «Банном». Южноуралец стал одним из пяти представителей России в решающей стадии. Напомним, в воскресенье, 7 февраля, сноубордисты разыгрывают медали в дисциплине «параллельный слалом».

В квалификации Степан Наумов показал время в одну минуту одну секунду и 59 сотых, что позволило ему занять 14-е из 16-и мест. Отметим, весь пьедестал по сумме двух квалификационных попыток заняли российские сноубордисты: Дмитрий Логинов, Андрей Соболев и Дмитрий Карлагачев.

В субботу, 6 февраля, сноубордисты разыграли медали в дисциплине «параллельный слалом-гигант». В финале за победу боролись Игорь Слуев и Дмитрий Логинов, именно последний по итогу и стал победителем.

Напомним, есть представители Челябинской области и в женской части соревнований. В финал пробилась Мария Волгина из Миасса. Решающие заезды у мужчин и женщин начнутся через считанные минуты.