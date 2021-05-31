Южноуралец стал призером чемпионата России по пулевой стрельбе

Артур Абдрахманов занял второе место на всероссийских соревнованиях в спорте глухих

Челябинец Артур Абдрахманов попал в число призеров на чемпионате России по пулевой стрельбе (спорт глухих). Представитель Южного Урала занял второе место на соревнованиях в Татарстане. Об этом в понедельник, 31 мая, ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

«С 20 по 28 мая в спортивном центре „Динамо“ в казанском поселке Мирном состоялся чемпионат России по пулевой стрельбе (спорт глухих). Челябинский спортсмен Артур Абдрахманов завоевал серебряную медаль турнира. В соревновании приняли участие 120 спортсменов из 26 регионов страны»,— подчеркнули представители Минспорта.

Отметим, у Артура Абдрахманова есть шанс попасть в состав сборной России. По итогам национального чемпионата сформируют команду, которой в дальнейшем предстоит пройти отбор к XXIV летним Сурдлимпийским играм. Соревнования сурдлимпийцев пройдут в бразильском городе Кашиас-ду-Сул.