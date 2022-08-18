Юрий Борзаковский назвал Челябинскую область среди лидеров в развитии легкой атлетики

Спортивный директор ВФЛА считает, что это заслуга губернатора Алексея Текслера

Олимпийский чемпион, а ныне спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский назвал регионы-лидеры, где уделяется большое внимание развитию «королевы спорта». В интервью федеральным СМИ он отметил Челябинскую область, в которой, по его словам, заинтересованы развивать как массовый спорт, так и спорт высших достижений.

В связи с тем, что Россию отстранили от участия в международных соревнованиях, лидеры национальной команды по легкой атлетике лишились возможности иметь постоянную соревновательную практику. Серия стартов «Королева российского спорта» частично позволила восполнить этот пробел. Именно она стала одним из основных этапов отбора на Всероссийскую летнюю cпартакиаду, которая пройдет с 25 по 28 августа в Челябинске. Юрий Борзаковский поблагодарил правительство региона за то, что оно взяло на себя организацию этого ответственного турнира.

«В Челябинске вообще всегда любили легкую атлетику, и губернатор области Алексей Текслер много делает, чтобы развивать наш вид спорта, да и в целом спорт на уровне региона. Да, сейчас появляются определенные проблемы в связи с тем, что нас отстранили от международных стартов. Занимающихся становится меньше, но результаты как таковые не падают. Всероссийская федерация легкой атлетики решила сосредоточить свое внимание на резерве, но лидеров тоже не забывают. Для них предусмотрены хорошие призовые за успешное выступление на cпартакиаде», — отметил Юрий Борзаковский в интервью газете «Советский спорт».

Специалист также выделил регионы, в которых уделяется наибольше внимание поддержанию высокого уровня развития легкой атлетики. Среди них оказались Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень, Екатеринбург и Челябинск.

Напомним, что на Всероссийской летней спартакиаде состязания по легкой атлетике примет Челябинская область. Соревнования пройдут на стадионе им. Елены Елесиной с 25 по 28 марта. Уже известен состав участников — южноуральская команда состоит из 24 атлетов. Накануне ИА «Первое областное» представило главных звезд мужского турнира, а также выделило сильнейших спортсменок предстоящих соревнований.

Уже в эти выходные, 20 августа, в Челябинской области состоится еще одно большое культурно-спортивное событие — Парижский полумарафон. Юрий Борзаковский планирует не только посетить его, но и пробежать 5-километровую дистанцию.

Фото — Юлия Неструева (https://vk.com/fla174)

Коллаж — ИА «Первое областное»