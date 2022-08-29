В Тюмени завершился финальный этап первенства Межрегиональной лиги «Урал — Западная Сибирь» по футболу. Победителем турнира среди юношей 10—11 лет стала команда «Челябинск-ОСШ», а лучшим бомбардиром — Павел Черкасов, забивший 27 мячей, сообщает региональная федерация футбола.
В финальный этап соревнований отобрались 12 команд, которые были разделены на 2 группы. Коллективы, занявшие с первого по третье место в своих группах, продолжили борьбу за золотые медали. Остальные команды сражались за распределение мест с 7-го по 12-е.
В решающую стадию пробилась команда «Челябинск-ОСШ». Юные футболисты под руководством Игоря Ильвина и Артема Казьмина успешно выступили в турнире. Уже в статусе победителя соревнований южноуральцы уступили сверстникам из «Урал-УрФА», но это не помешало им завоевать золотые медали.
Лучшим полузащитником турнира стал игрок в составе победителей Алексей Малюгин, а его одноклубник Павел Черкасов — лучшим бомбардиром в 27 забитыми мячами. Напомним, что команда «Челябинск-ОСШ» обыграла «Металлург-Запсиб» в Юношеской футбольной лиге. Южноуральцы одержали домашнюю победу со счетом 4:2.
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