Юные южноуральские боксеры взяли три медали турнира «Дети Азии»

У представительниц Челябинска и Златоуста — золото Международных спортивных игр

Трое боксеров из Челябинской области показали блестящий результат на VIII Международных спортивных играх «Дети Азии», которые прошли в Якутске. У девушек из Челябинска и Златоуста — золото, у представителя магнитогорской школы бокса — бронза турнира, сообщает Федерация бокса Челябинской области.

Там рассказали, что для всех трех спортсменов выступление на играх «Дети Азии» стало первым международным опытом в карьере.

Алиса Капустина (54 кг) из челябинской школы бокса «Алмаз» уверенно ворвалась в число лидеров турнира. В финале ученица Сергея Тютюева взяла верх над соперницей из Узбекистана Фарзуной Рузиевой и стала чемпионкой международных стартов.

Кира Трунина из Златоуста (57 кг) в Якутске провела три боя, обошла всех соперниц и, выиграв в финале у соперницы из Узбекистана Бахоры Эсоновой, принесла России и Челябинской области еще одну награду высшей пробы.

«Сборная Узбекистана сильнейшая в мире, и я горжусь тем, что смогла победить. Организация тоже на высоком уровне, было приятно и интересно пообщаться со спортсменами из других стран, посмотреть на их мастерство, получить опыт», — рассказала в интервью Федерации бокса России ученица Леонида Лихачева, Данира Сайфулина и Антона Блинова.

Остап Литовченко из Магнитогорска, который тренируется под руководством Эдуарда Нурисламова, поднялся на третью ступень пьедестала в весовой категории до 50 кг.

Отметим, соревнования «Дети Азии» объединили спортсменов из 24 стран, было разыграно 239 комплектов наград в 24 видах спорта. На боксерский ринг вышли 102 юноши и 29 девушек из 15 команд.