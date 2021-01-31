Юные волейболистки «Динамо-Метар-2» проиграли своим соперницам из Московской области

Матч завершился со счетом 1:3

Сегодня, 31 января, юные волейболистки «Динамо-Метар-2» сыграли со своими соперницами из Московской области «Заречье-Одинцово-2» в рамках чемпионата России, Молодежная лига на домашней площадке. В этот раз южноуральским спортсменкам не повезло: матч завершился со счетом 1:3 в пользу гостей.

Игра для волейболисток «Динамо-Метар-2» не задалась уже с первого периода: южноуральские спортсменки уступили своим соперницам со счетом 16:25. Во втором периоде победу одержали также юные спортсменки из Московской области: счет составил 24:26. В третьем периоде участницы команды «Динамо-Метар-2» смогли отыграться — счет 25:19. Однако, четвертый, заключительный период принес окончательное поражение южноуральским волейболисткам — тайм завершился со счетом 19:25.

Отметим, 29 января соперники уже встречались, также в Челябинске: тогда матч завершился со счетом 0:3 в пользу «Динамо-Метар-2». Вероятно, в этот раз московские спортсменки решили взять реванш.

Поклонники южноуральских волейболисток поблагодарили их за интересную игру и пожелали дальнейших побед.