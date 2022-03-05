Юные ватерполистки из Златоуста завоевали золото первенства России

В Ханты-Мансийске победу одержали спортсменки «Динамо-Уралочки»

В Ханты-Мансийске завершилось первенство России по водному поло среди девушек до 14 лет, в котором уверенную победу одержали юные ватерполистки из златоустовского клуба «Динамо-Уралочка». В решающем матче за золото наша команда обыграла соперниц из Астраханской области со счетом 15:7, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

В текущем сезоне здорово выступают все команды системы «Динамо-Уралочки» из Златоуста. Основная команда является одним из главных фаворитов в борьбе за золото чемпионата страны, дублирующий состав входит в пятерку сильнейших и претендует на выход в «Финал четырех», а команды различных возрастов успешно выступают в первенствах России.

Сегодня, 5 марта, в Ханты-Мансийске завершился турнир среди девушек до 14 лет. В нем уверенную победу одержали ватерполистки «Динамо-Уралочки». В решающем матче наши девушки выиграли у сборной Астраханской области — 15:7 и завоевали почетный трофей.

Победительницами первенства России стали: Алиса Макарова, Мирослава Соловова, Полина Бек, Эвелина Халирахманова, Ангелина Болонина, Дарья Трапезникова, Яна Язовцева, Анастасия Надина, Стефания Макарова, Яна Скоробогатова, Александра Самарина, Полина Полуэктова, Софья Поспелова, Диана Ахтямова и Владислава Кваснина. Поздравляем девушек и их тренера Анну Дмитриевну Хохрякову.