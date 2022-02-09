Юные туристы региона выявили сильнейших на лыжных дистанциях

Победители соревнований представят область на стартах федерального уровня

В Челябинске завершилось первенство области по спортивному туризму на лыжных дистанциях. В нем приняли участие 130 спортсменов, которые разыграли 30 комплектов наград. Победители и призеры соревнований представят регион на стартах федерального уровня, сообщает региональный Минспорт.

Старты были организованы на лыжной трассе в районе мемориала «Золотая гора» на Северо-Западе. В соревнованиях приняли участие 130 спортсменов из Челябинска, Копейска, Миасса, Сима и Красноармейского района. На дистанциях 2-го и 3-го класса соревновались участники разных возрастных групп: от 10 лет до 21 года.

«Каждый год классы дистанции остаются неизменными, а полигон стараемся менять, чтобы участники не привыкали к одной трассе и для большего интереса. Соревнования проходили два дня. В первый день спортсмены боролись на личной дистанции, а во второй — на дистанции связок. Нынешняя трасса удобна тем, что находится в черте города, до места проведения можно доехать на общественном транспорте. В лесном массиве накатаны широкие лыжни 5 и 10 километров, есть возможность зрителям подойти и посмотреть, а семьям поддержать своего ребенка», — сообщила главный судья соревнований Лидия Патрушина.

В итоговых протоколах каждая делегация имеет призеров, что говорит о высоком уровне подготовки спортсменов в регионе и большой конкуренции. На соревнованиях была организована система электронного хронометража, что позволило оперативно подводить итоги мероприятия.