Юные хоккеисты начали тренироваться в новом Центре олимпийской подготовки в Челябинске

Более 20 юных иногородних хоккеистов заселились в гостиницу-интернат

«Появление современной, функциональной и масштабной академии хоккея позволит нам не только решить проблему нехватки льда, которая последние годы очень остро стоит в одном из самых хоккейных регионов России, но и значительно повысить уровень подготовки хоккеистов и воспитать новых чемпионов. Мы хотим, чтобы самые талантливые дети со всей области и из других регионов получили в нашей школе возможность развиваться, стать гордостью страны. Благодаря вниманию и поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера мы смогли реализовать этот проект и создать лучшие условия в Центре олимпийской подготовки по хоккею»,

— рассказал министр спорта Челябинской области Александр Гриб.

В конце 2022 года на северо-западе Челябинска открылся современный хоккейный центр. Центр олимпийской подготовки стал домом для воспитанников спортшколы «Трактор». Сейчас на льду ЦОПа стартовали регулярные тренировки, а в гостиницу-интернат заселились более 20 иногородних воспитанников, сообщает региональный Минспорт.В спортивном комплексе тренировки проходят у команд разных возрастных групп спортшколы «Трактор». Кроме двух ледовых площадок, в ЦОП есть тренажерный и спортивный залы, оборудован медицинский центр, зал для активного отдыха и выполнений школьных заданий.Также для родителей создана зона ожидания, где можно наблюдать за занятиями на больших мониторах. Обеспечивает безопасность спортивного комплекса круглосуточный пункт охраны и камеры наблюдения.Иногородние хоккеисты заселились в гостиницу-интернат, которая находится в здании хоккейного центра. Они живут в сдвоенных номерах по два человека, где есть все необходимое для постоянного проживания спортсменов.Напомним, что ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с президентом КХЛ Алексеем Морозовым посетил региональный центр олимпийской подготовки по хоккею и тренировочный каток рядом с ареной «Трактор». Глава региона отметил, что оба объекта находятся в высокой степени готовности и с их вводом в Челябинске будет обеспечена возможность для тренировок воспитанников областной и муниципальных спортивных школ по хоккею, а также фигурному катанию.