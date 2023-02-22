В конце 2022 года на северо-западе Челябинска открылся современный хоккейный центр. Центр олимпийской подготовки стал домом для воспитанников спортшколы «Трактор». Сейчас на льду ЦОПа стартовали регулярные тренировки, а в гостиницу-интернат заселились более 20 иногородних воспитанников, сообщает региональный Минспорт.
В спортивном комплексе тренировки проходят у команд разных возрастных групп спортшколы «Трактор». Кроме двух ледовых площадок, в ЦОП есть тренажерный и спортивный залы, оборудован медицинский центр, зал для активного отдыха и выполнений школьных заданий.
Также для родителей создана зона ожидания, где можно наблюдать за занятиями на больших мониторах. Обеспечивает безопасность спортивного комплекса круглосуточный пункт охраны и камеры наблюдения.
«Появление современной, функциональной и масштабной академии хоккея позволит нам не только решить проблему нехватки льда, которая последние годы очень остро стоит в одном из самых хоккейных регионов России, но и значительно повысить уровень подготовки хоккеистов и воспитать новых чемпионов. Мы хотим, чтобы самые талантливые дети со всей области и из других регионов получили в нашей школе возможность развиваться, стать гордостью страны. Благодаря вниманию и поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера мы смогли реализовать этот проект и создать лучшие условия в Центре олимпийской подготовки по хоккею», — рассказал министр спорта Челябинской области Александр Гриб.
Иногородние хоккеисты заселились в гостиницу-интернат, которая находится в здании хоккейного центра. Они живут в сдвоенных номерах по два человека, где есть все необходимое для постоянного проживания спортсменов.
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