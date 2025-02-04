Юные хоккеисты из Снежинска завоевали серебро на турнире «Золотая шайба»

На соревнованиях в Нижегородской области отличилась команда «Снежинские волчата»

Хоккейная команда юношей «Снежинские волчата» из Снежинска стала призером всероссийских соревнований «Золотая шайба». Ребята завоевали серебро в турнире среди юношей не старше 17 лет. В финальном матче они уступили соперникам из Калининградской области, сообщает региональная дирекция спортивно-массовых мероприятий.

Финальный турнир прошел в деревне Большой Суходол Нижегородской области. Его участниками стали 16 команд юношей 2008—2009 годов рождения. Среди них и команда «Снежинские волчата» из Челябинской области, сообщили в дирекции спортивно-массовых мероприятий (региональный оператор комплекса ГТО).

Южноуральцы одержали две победы в трех матчах группового этапа и гарантировали себе выход в плей-офф. В матчах четвертьфинала и полуфинала «Снежинские волчата» стали сильнее коллективов из Республики Карелии и Республики Коми. В финальном матче спортсмены уступили оппонентам из Калининградской области и стали обладателями серебряных наград соревнований.