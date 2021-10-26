Юные футболисты из Челябинска завоевали бронзу всероссийского турнира «Кожаный мяч»

Команда «Форвард» стала призером среди юношей 2010-2011 годов рождения

В Волгограде завершился суперфинал всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» среди команд юношей 2010-2011 гг. р. Бронзовым призером турнира стала команда из Челябинска «Форвард», сообщает Министерство спорта Челябинской области.

В суперфинале турнира «Кожаный мяч» выступили 4 сильнейшие команды страны, ставшие победителями отборочных турниров. Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», среди них оказалась и команда «Форвард» из Челябинска.

На групповом этапе челябинцы боролись за выход в финал с футбольными коллективами из Вологодской и Нижегородской областей, а также с представителями из Республики Калмыкии. Одержав одну победу и уступив в двух следующих встречах, представителям Южного Урала предстояло в утешительном финале решать судьбу бронзовых медалей с футбольным коллективом «Уралан» из Элисты.

В напряженном матче челябинский коллектив одержал минимальную победу со счетом 2:1. Таким образом, команда «Форвард» стала обладателем бронзовых медалей турнира. Помимо прочего не обошлись южноуральцы и без индивидуальных наград. Лучшим полузащитником суперфинала признан Артем Криволуцкий.

Состав команды «Форвард»: Александр Янкин, Дмитрий Чугаев, Матвей Черепанов, Дмитрий Платонов, Артем Криволуцкий, Матвей Князев, Максим Кисилев, Алексей Бурков, Дмитрий Булай, Артем Лебедев, Александр Окопных, Александр Канашкин. Тренер: Давлатов Бахтиёр Давлатёрович.